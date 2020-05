Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Bos en Lommerweg in Amsterdam-West.

Het slachtoffer kwam rond 18.00 uur in botsing met een auto. De motorrijder is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.