Eigenaar Daniel Bar-on van het Amsterdamse restaurant HaCarmel heeft in gesprek met AT5 laten weten het "erg triest" te vinden dat er vrijdagochtend opnieuw een vernieling van zijn restaurant heeft plaatsgevonden.

"Als ondernemer tijdens de coronacrisis heb ik het al hartstikke moeilijk en probeer ik alles bij elkaar te houden. En dan krijg je ook dit nog op je bord."

"Ik was er zelf niet bij, maar iemand heeft het raam ingeslagen en er is geprobeerd om de Israëlische vlag in de fik te steken", zegt hij.

Het raam werd vrijdagochtend rond 9.00 uur vernield. Kort daarop kon de politie een verdachte bij het pand aanhouden. Ten tijde van de vernieling was er niemand aanwezig in het restaurant.

De ruiten van het restaurant zijn vaker vernield. Ook werd het restaurant als eens besmeurd met etensresten en sloeg een Syrische man met een Palestijnse vlag in december 2018 de ramen in met een knuppel.

De hoeveelste keer het restaurant doelwit is, weet de eigenaar niet precies. "Ik probeer de tel niet bij te houden. Laten we het daarop houden. "