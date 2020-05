Restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid is vrijdag rond 9.00 uur opnieuw het doelwit geworden van vernieling. Het koosjere restaurant werd al vaker belaagd, maar vrijdag kon de politie een verdachte aanhouden.

Bij de aanhouding werd pepperspray gebruikt. Het motief van de dader is nog niet bekend. Of er op het moment van de vernieling mensen in het restaurant aanwezig waren is eveneens onbekend.

De ruiten van HaCarmel zijn vaker vernield, het restaurant werd eerder besmeurd met etensresten en in december 2018 sloeg een Syrische man met een Palestijnse vlag de ramen in met een knuppel.

Het is vooralsnog niet bekend of het om dezelfde verdachte gaat.