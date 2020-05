Het vervangen van de beweegbare brug in de Marnixstraat (over de Brouwersgracht) gaat 3,2 miljoen euro meer kosten. Dat heeft PvdA-wethouder Sharon Dijksma donderdag per brief aan de Amsterdamse gemeenteraad laten weten.

De vervanging van de monumentale brug zou eigenlijk 15 miljoen euro gaan kosten. De gemeente Amsterdam wilde wel dat de schade en de hinder voor de omgeving tijdens de werkzaamheden beperkt zouden blijven en gaf dat als voorwaarde bij de aanbesteding van het project.

"Dit is op deze complexe locatie belangrijk voor het functioneren voor de stad, maar heeft geleid tot hogere inschrijvingen. Hierbij valt met name op dat de mate waarin hinder beperkt wordt door bouwlogistiek over water een prijsopdrijvend effect heeft", schreef Dijksma.

Ook is een groot deel van de aannemers niet door de selectie gekomen, omdat zij volgens de gemeente niet genoeg ervaring hadden om het project uit te voeren. "Als gevolg hebben we 'slechts' drie geldige inschrijvingen en daarmee lijkt de marktwerking beperkt", aldus Dijksma.

Het prijsopdrijvende effect wordt daarom onderzocht en de gemeente probeert het tegen te gaan bij de andere werkzaamheden aan de bruggen en kades, die te maken hebben met ernstig achterstallig onderhoud.

De werkzaamheden starten op 18 augustus van dit jaar en duren naar verwachting twee jaar. De aannemer heeft de opdracht eind april al gekregen. De gemeenteraad moet zich voor de zomervakantie nog wel uitspreken over de extra 3,2 miljoen euro.