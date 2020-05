Het aantal boetes dat de politie in Amsterdam voor overtreding van de anderhalvemeterregel heeft uitgeschreven, is opgelopen tot 692. Bij de handhaving is het aantal boetes opgelopen tot 540, heeft burgemeester Femke Halsema volgens Het Parool donderdagmiddag laten weten.

Halsema zou de cijfers in een debat met de gemeenteraad hebben gedeeld.

Het aantal boetes is flink toegenomen ten opzichte van twee weken geleden, toen de politie nog 349 boetes had uitgeschreven en de handhaving 296. Jongeren krijgen volgens Halsema het vaakst een boete, omdat zij moeite zouden hebben met de strikte regels.

Halsema prijst de Amsterdammers, die zich over het algemeen goed aan de regels houden. "In Amsterdam heeft zich een wonder voltrokken, als je kijkt hoe dicht bevolkt de stad is en over hoe weinig ruimte we beschikken."

Wel waarschuwt ze voor drukte in de komende weken. Het kabinet versoepelde woensdagavond de landelijke coronamaatregelen, waardoor onder meer horecagelegenheden, bioscopen en terrassen vanaf 1 juni onder voorwaarden geopend mogen worden. "We moeten goed nadenken over hoe we dat doen", aldus Halsema.

