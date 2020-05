Als massale evenementen pas over een jaar of later doorgang kunnen vinden, betekent dat het einde van de evenementensector zoals die er nu uitziet, voorspelt Evenementen Vereniging Amsterdam (EVA).

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) schreef donderdagochtend in een brief over de versoepeling van coronamaatregelen dat massale evenementen pas weer kunnen plaatsvinden als er een vaccin tegen het virus is. In de brief is te lezen dat "het reëel is dat dit een jaar of langer gaat duren".

De EVA, waarin ruim dertig Amsterdamse evenementenorganisatoren en toeleveranciers zijn verenigd, waarschuwde eerder deze week al dat 65 procent van de evenementen het niet gaat redden als er geen hulp van de overheid komt. "Met deze nieuwe uitspraken van de minister wordt het nog lastiger", zegt Wiecher Troost, voorzitter van EVA.

'Slechts klein groepje zal het volhouden'

"Het is een enorme kapitaalvernietiging. Er is zoveel geïnvesteerd in deze sector, ook qua kennis. Soms is het goed als een sector zichzelf opnieuw uitvindt, maar dit zou een harde reset betekenen", aldus Troost. "Tegen de tijd dat er weer iets georganiseerd kan worden, is er weinig van de sector over."

Slechts een klein groepje organisatoren kan het zonder steun volgend jaar volhouden, verwacht hij. Maar ook voor hen is het de vraag of hun evenementen kunnen doorgaan. Voorlopig wil geen enkele verzekeraar het risico op een pandemie verzekeren, waardoor de financiële risico's te groot zijn.

De organisatoren pleiten voor noodplannen die in Europees verband worden opgezet. "Het zou gek zijn als er in Duitsland straks een groot evenement kan worden georganiseerd en hier niet. Dan trekken Nederlanders daar naartoe", volgens Troost. EVA wil een Europees steunfonds met een back-up voor verzekeraars, zodat de risico's kunnen worden geminimaliseerd.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.