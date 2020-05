Politieagenten in een surveillerende dienstauto zijn in de nacht van woensdag op donderdag opgeschrikt toen er een stoeptegel door een ruit van de auto werd gegooid op de Lutmastraat in Amsterdam-Zuid.

De agenten deden even na middernacht surveillance in de Burgemeester Tellegenbuurt toen ze werden opgeschrikt door een harde knal en vliegende glassplinters. De splinters raakten het gezicht van de agenten.

Er bleek een stoeptegel door de achterruit van de auto te zijn gegooid. Van de dader of daders is echter geen enkel spoor. De recherche onderzoekt de zaak en de agenten hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling.