Een te volle trein die op weg was naar Amsterdam is donderdag bij station Weesp rond 8.00 uur aan de kant gezet. Spoorbeheerder ProRail laat weten dat er veel te veel passagiers in de trein zaten en dat daardoor de 1,5 meter afstandsregel niet geborgd kan worden.

De trein kon niet vertrekken omdat geen van de passagiers uit wil stappen, zo meldt ProRail op Twitter.

Daarop werd de hulp van de politie ingeschakeld. Agenten hebben het treinpersoneel ondersteund. Uiteindelijk is de trein leeg vertrokken.

"Dat is ontzettend vervelend voor alle betrokkenen", zegt een woordvoerder van ProRail. "We hopen dat dit incident iedereen nogmaals doordringt van het belang van thuiswerken en met openbaar vervoer alleen noodzakelijke reizen te maken."

Door de opstopping ontstond er vertraging voor andere treinen.