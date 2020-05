De gemeente Amsterdam zal voorlopig nog niet haar excuses aanbieden voor het slavernijverleden, laat wethouder Rutger Groot Wassink (Diversiteit) woensdag weten.

Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat het stadsbestuur zijn excuses aanbiedt. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, hangt af van de uitkomst van een onderzoek naar de rol van het Amsterdamse stadsbestuur in de slavernij in Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika.

Dat onderzoek zou op 1 juli afgerond zijn, maar die termijn lijkt niet gehaald te worden. "De tijd dringt natuurlijk", zei Groot Wassink tijdens een commissievergadering. "Het onderzoeksteam heeft aangegeven dat er ook hinder ondervonden wordt door de coronamaatregelen, bijvoorbeeld in de toegankelijkheid van archiefmateriaal."

Er werd van uitgegaan dat de excuses zouden worden gemaakt tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij (op 1 juli tijdens het Keti Koti Festival). Vanwege de coronamaatregelen is er dit jaar echter geen publiek aanwezig bij de herdenking en gaan de activiteiten niet door.

"Daarom hebben wij eigenlijk besloten om voorlopig dat tijdspad van zowel het onderzoek als mogelijke excuses te verruimen", zei Groot Wassink. "Dus dat betekent dat we er dit jaar nog langer de tijd voor nemen om dat onderzoek te doen en eventueel een besluit te nemen."