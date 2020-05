Nicole Temmink heeft woensdag haar ontslag als Amsterdams gemeenteraadslid ingediend. De SP'er laat weten dat het werk niet te combineren is met haar normale baan en het zorgen voor haar kind.

Temmink was ongeveer twee jaar lang raadslid voor de SP in Amsterdam. Daarnaast is ze medewerker voor de Tweede Kamerfractie van de partij. Op 1 januari van dit jaar beviel ze van een zoon.

In haar ontslagbrief, die ze heeft gedeeld op Twitter, staat ook dat ze ergens anders gaat wonen. Volgens Temmink is de stad "die nog steeds onder grote druk staat van jarenlang neoliberaal beleid" na het stoppen als raadslid moeilijk betaalbaar.

Ze schrijft dat het haar zeer spijt dat ze stopt. "Ik heb er echter alle vertrouwen in dat mijn fractie, en mijn opvolger, het grootkapitaal met hand en tand zal bestrijden om deze stad zo mooi te houden als ie is en nog mooier te maken voor de mensen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is."