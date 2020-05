Leergeld Amsterdam is afgelopen weekend beroofd van 76 laptops die waren ingezameld via een goededoelenactie. De laptops waren bedoeld voor Amsterdamse kinderen uit minimagezinnen om hun schoolwerk tijdens de coronacrisis thuis te kunnen maken.

Van de 150 aanwezige laptops is ruim de helft meegenomen. De daders wisten het pand in Amsterdam-West binnen te komen door een deur te forceren.

Volgens de stichting lopen kinderen zonder laptop achter op hun leeftijdgenoten. "Het is een schande dat juist die kinderen de dupe zijn geworden", aldus de stichting.

De laptops waren bedoeld voor minimagezinnen die niet in aanmerking komen voor computers van de gemeente of school, bijvoorbeeld voor kinderen onder de tien jaar en voor gezinnen die al één laptop hebben, terwijl er meerderde kinderen in huis zijn.

De stichting noemt de diefstal "een stapje terug in de actie", maar wil de kinderen niet in de steek laten. Binnenkort wordt de vijfhonderdste laptop uitgereikt. De stichting laat weten dat alle hulp welkom is, omdat de komende tijd zeker nog eens vijfhonderd laptops nodig zijn.

