Een vrouw is dinsdag rond 16.00 uur met geweld van haar Gucci-pet beroofd in de Javastraat in Amsterdam-Oost. De dader sloeg daarna op de vlucht.

De dader gaf de vrouw een klap en ging er met haar pet vandoor. Het slachtoffer kwam ten val en raakte lichtgewond.

De dader is richting de Celebesstraat gerend en mogelijk naar het Muiderpoortstation.

De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen.