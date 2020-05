Een 25-jarige man uit Diemen is dinsdagmiddag aangehouden omdat hij met zijn auto probeerde in te rijden op handhavers op de Prins Hendrikkade in Amsterdam, meldt de politie woensdag.

De man had tegen het eind van de middag drie handhavers vanuit zijn auto beledigd in de buurt van de Dam. Hij wilde daarop wegrijden, maar werd even verderop staande gehouden door andere handhavers.

De handhavers vroegen de man om zijn rijbewijs, waarop hij weer probeerde weg te rijden. Daarbij reed hij achterruit over het fietspad en trottoir bij het Damrak, waardoor hij bijna handhavers en omstanders raakte.

Agenten die waren gealarmeerd konden de gevluchte bestuurder op de Prins Hendrikkade aanhouden. Hij zit vast op verdenking van belediging en poging tot doodslag.

Volgens de politie waren er die middag meerdere omstanders op de Dam aanwezig. Getuigen worden gevraagd om zich te melden.