De buitenring in Amsterdam-Noord is woensdagochtend grotendeels afgesloten vanwege een ongeluk ter hoogte van Landsmeer, waarbij een bestelbusje betrokken is. Het is niet bekend of er gewonden gevallen zijn.

De voorkant van de bestelbus raakte zwaar beschadigd. Door de klap kwam allerlei materiaal uit het voertuig op de weg terecht.

De A10 is dicht tussen de afritten Zeeburg en Landsmeer. Automobilisten wordt aangeraden om te rijden via de A10 Zuid.