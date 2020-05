De BMW die mogelijk is gebruikt bij de dodelijke schietpartij op de Panamalaan in Amsterdam in de nacht van zaterdag op zondag, is de avond daarvoor gestolen in het stadsdeel Zuidoost. Dat meldt de politie dinsdag.

Verder bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid over het schietincident waarbij een 29-jarige Amsterdammer om het leven kwam. Het Parool meldde zondag dat het slachtoffer crimineel Omar Essalih is, maar de politie doet geen uitspraken over de identiteit van de man.

De grijze BMW werd brandend aangetroffen in de Frans de Wollantstraat op enkele tientallen meters afstand van waar het slachtoffer van de schietpartij gevonden werd. De politie gaat er daarom van uit dat de auto bij het incident gebruikt is, al is niet duidelijk op welke manier.

Ook is niet duidelijk hoeveel mensen er betrokken waren bij de schietpartij. De politie heeft daarover verschillende verklaringen gekregen van getuigen. Zo zouden er één of mogelijk meerdere personen bij het neergeschoten slachtoffer op de kruising van Panamalaan en de Borneolaan gestaan hebben. Mogelijk is er daarna een vluchtscooter gebruikt.

Mensen die meer weten over de schietpartij, of mensen die de BMW eerder hebben zien rondrijden, worden verzocht contact op te nemen met de politie.