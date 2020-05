Burgemeester Femke Halsema wil het toenemende wapenbezit in Amsterdam bestrijden met gerichte fouilleeracties. Dat schrijft ze maandag in een brief aan de gemeenteraad.

De laatste maanden blijken voornamelijk jongeren van tussen de twaalf en zeventien jaar steeds vaker een wapen op zak te hebben. Halsema wil aan de hand van kleinschalige controles dit wapenbezit bestrijden. Daarbij worden kinderen tot twaalf jaar, 65-plussers en gezinnen uitgesloten van controles.

Volgens Halsema is vooral belangrijk dat de acties niet leiden tot discriminatie en etnisch profileren. Zo is selectie op basis van uiterlijke kenmerken, zoals huidskleur, afkomst, nationaliteit of religie niet toegestaan.

Voordat de controles kunnen worden uitgevoerd, moet het gebied door de burgemeester worden aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit kan bijvoorbeeld nadat er bij de politie informatie is binnengekomen, maar ook in een onvoorziene, spoedeisende situatie. In dat laatste geval kan de burgemeester een bepaald gebied mondeling aanwijzen, waarna er direct een controle kan worden uitgevoerd.

De discussie rond preventief fouilleren laaide afgelopen februari op. Halsema zei toen geen voorstander te zijn van grootschalige fouilleeracties, omdat deze volgens haar "niet erg effectief zijn". Ze zei toen al meer te zien in kleinschalige, gerichte controles.