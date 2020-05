Burgemeester Femke Halsema hoopt dat Amsterdammers niet lang meer beboet hoeven te worden vanwege overtredingen van coronamaatregelen, vertelde ze zondagavond in het televisieprogramma Op1. "Ik denk dat de boodschap blijf thuis moet worden vervangen door: houd afstand als je buiten bent."

Volgens de burgemeester is dat de enige manier waarop mensen "het tijdelijke abnormaal" van de coronacrisis kunnen volhouden. "Het kan niet zo zijn dat burgers over een half jaar nog beboet worden."

Halsema wil lokale initiatieven een kans geven tijdens de coronacrisis en hoopt attracties als het Rijksmuseum of ARTIS voorzichtig weer te openen. Zo zouden jongeren bij ARTIS voorrang kunnen krijgen en ouderen juist bij het Rijksmuseum. "Ik denk dat het mogelijk moet zijn om mensen voorrang te geven zonder groepen uit te sluiten."

De burgemeester zegt dat er creatieve oplossingen moeten komen. "Het ingewikkelde in een stad als Amsterdam is dat we te weinig ruimte hebben. Het zal wringen worden, zeker als iedereen rekening moet houden met 1,5 meter. Daarom moeten we origineel denken. We kunnen werken met flexibele werktijden, verruiming van openingstijden en denken in tijdvakken."

