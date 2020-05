Een motorrijder is zondag op de Schellingwouderbrug in Amsterdam-Oost gewond geraakt toen hij met zijn motor achter op een auto botste.

Op foto's is te zien dat de achterkant van de auto compleet is ingedeukt. De motorrijder is met zijn Harley-Davidson daarna op het wegdek terechtgekomen.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat.