Een woning aan de Erich Salomonstraat is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De politie meldt dat het schot zou zijn afgevuurd op het raam van de woning in de straat op IJburg. Ter plaatse is nader onderzoek gedaan en daarbij is een huls veiliggesteld.

Wie er verantwoordelijk is voor het schot is nog niet bekend. Er is dus ook nog geen verdachte aangehouden. De recherche heeft de zaak in behandeling.

Het is niet voor het eerst dat er wordt geschoten in de Erich Salomonstraat. In mei 2019 viel een arrestatieteam van de politie er nog een woning binnen na een schietpartij.

Een jaar eerder werd een woning in dezelfde straat op last van de burgemeester dichtgetimmerd nadat er kogelgaten in het pand waren aangetroffen.