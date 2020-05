In een supermarkt aan het Bijlmerplein in Amsterdam deelt voetballer Timothy Fosu-Mensah zaterdag honderd winkeltegoedbonnen van vijftig euro uit.

De 22-jarige voetballer van Manchester United, geboren en getogen Amsterdammer, wil gezinnen uit het stadsdeel zo een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd.

"Wij ontvingen uit Amsterdam Zuidoost signalen dat meerdere gezinnen door de coronacrisis geld moeten lenen om boodschappen te kunnen doen. Dat zou onder normale omstandigheden natuurlijk nooit kunnen en mogen gebeuren', zegt Albert Kissi, woordvoerder van de drievoudig Oranje-international.

"Iedereen helpen is gezien de omvang van deze crisis een utopie. In overleg met een aantal stichtingen hebben wij daarom besloten in ieder geval honderd gezinnen van tegoedbonnen te voorzien als ruggensteun."

