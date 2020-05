De bewoner van een sociale huurwoning van Eigen Haard moet zijn huis volgende week leeg opleveren bij de woningcorporatie.

Doet de huurder dat niet, dan mag de woning ontruimd worden, ondanks de afspraak om niet te ontruimen tijdens de coronacrisis. De rechter heeft dat besluit genomen omdat er in de woning een wietplantage aangetroffen werd.

Op 7 januari deed de politie een inval in de woning van de man. In een slaapkamer troffen agenten zo'n tachtig hennepplanten, zestien assimilatielampen en een afzuiginstallatie aan. Stroom voor de plantage werd illegaal afgetapt.

Na een gesprek met de man besloot Eigen Haard naar de rechter te stappen om een ontruiming te eisen. Tijdens die rechtszaak zei de man te lijden aan een ernstige verslaving en dat hij daardoor een vriend toestond om vijf hennepplanten in zijn woning te plaatsen.

In plaats daarvan richtte de vriend een hele plantage in, tegen de wil van de man in, zo vertelde zijn advocaat. De man heeft inmiddels hulp gezocht voor zijn verslaving.

Dat de man hulp heeft gezocht voor zijn verslaving betekent niet dat Eigen Haard de man moet helpen bij het vinden van een nieuwe woning. Hij kan mogelijk terecht in de maatschappelijke opvang.