De 61-jarige man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd mishandeld in een pand aan de Poeldijkstraat in Amsterdam is vrijdagmiddag in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen.

De man werd vrijdag vroeg in de ochtend met zware verwondingen aangetroffen in het pand. Hij was op dat moment buiten bewustzijn en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Twee verdachten zijn aangehouden door de politie. Zij zitten vast voor verhoor. De recherche onderzoekt de zaak.