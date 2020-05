De politie is op zoek naar een man die dinsdag 4 februari een diamant ter waarde van 40.000 euro heeft gestolen bij een juwelier aan de Weteringschans in Amsterdam.

De man kwam rond 13.30 uur de juwelier aan de Weteringschans binnenlopen. Hij deed zich voor als klant met interesse in diamanten en sieraden. Op beelden in het opsporingsprogramma Bureau 020 is te zien hoe hij de verkoopster op verschillende manieren probeert te misleiden.

Uiteindelijk zegt hij even naar buiten te moeten om een vriend te bellen. Op de beelden is te zien dat hij wegloopt in de richting van het Leidseplein. De verkoopster merkte ondertussen dat een van de diamanten die ze aan hem had voorgelegd weg is.

De man die ervan verdacht wordt de diamant gestolen te hebben heeft een lichtgetinte huidskleur. Hij is tussen de veertig en vijftig jaar oud, heeft zeer kort donker haar en een normaal postuur. Hij droeg die dag een bril, een lange donkere jas, wit overhemd met stropdas en een blauwe nette broek. Hij had bovendien zwarte, glimmende leren schoenen aan.

De politie zoekt naar getuigen van de diefstal.