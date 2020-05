De politie heeft vrijdagochtend een 53-jarige en een 56-jarige man aangehouden voor zware mishandeling in een pand aan de Poeldijkstraat in Amsterdam.

Er werd eerder die nacht een 61-jarige man gewond en buiten bewustzijn in het pand aangetroffen. Hij werd in kritieke toestand met spoed overgebracht in het ziekenhuis.

Vrijdagochtend hielden agenten de twee verdachten aan. Ze worden vastgehouden in een cellencomplex terwijl de politie forensisch onderzoek verricht.