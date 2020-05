De gemeente Amsterdam waarschuwt dat de coronacrisis kan leiden tot ondermijnende activiteiten, waarbij ondernemers de dupe kunnen worden van zogeheten 'foute helpers'.

Deze foute helpers bieden leningen aan tegen een wel erg hoge rente. Omdat veel ondernemers in financieel zwaar weer komen door de coronacrisis, is de kans groter dat zij hier op ingaan.

"Op termijn kan de ondernemer dan de zeggenschap over zijn onderneming kwijtraken", waarschuwt burgemeester Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

Er zijn nog meer vormen van ondermijning die door de coronacrisis ontstaan of beter zichtbaar worden. Om hiertegen op te kunnen treden, wordt de hulp van stadsdelen ingeschakeld. Ook wordt er aangeklopt bij ondernemersverenigingen.

Deze partijen geven wekelijks signalen van ondermijning door. Vervolgens analyseert de directie Openbare Orde en Veiligheid of er directe actie vereist is.

Nog geen groot aantal meldingen

Tot nu toe zijn er meldingen binnengekomen over (illegale) handel met woekerprijzen, verandering in de aanvoer of het gebruik van drugs en vastgoed of exploitaties die in de verkeerde handen vallen. Toch gaat het nog niet om een groot aantal meldingen, zo blijkt uit de brief.

Om ervoor te zorgen dat ondernemers zelf ook waakzaam blijven, gaat de gemeente informatie verstrekken over ondermijning. Daarnaast moet er een online bewustwordingscampagne komen.

