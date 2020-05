De politie heeft donderdag een waarschuwingsschot gelost en meerdere aanhoudingen verricht op de Schinkelkade in het stadsdeel Amsterdam-Zuid. Agenten waren afgekomen op een melding over een auto waar vanuit vermoedelijk verdovende middelen werden verkocht.

De politie ging rond 17.30 uur poolshoogte nemen bij de auto op de Schinkelkade, waar zij zes verdachten aantrof.

Een van de verdachten wilde niet meewerken bij hun arrestatie, waarna een agent een waarschuwingsschot loste. Niemand raakte gewond.

In de auto trof de politie een vuurwapen, een blok hasj en een weegschaal aan. De auto is in beslag genomen.

"Onderzoek moet uitwijzen wat de rol van de verdachten is. Of het bijvoorbeeld om dealers of klanten gaat", aldus een woordvoerder van de politie.