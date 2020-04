In de Den Helderstraat in het stadsdeel Amsterdam-Noord zijn camera's geplaatst nadat er de afgelopen weken meerdere keren is geschoten. Ook brandde er in diezelfde periode een auto in de straat uit.

Sinds 6 maart zijn er meerdere incidenten in de straat geweest. Die nacht werd de voordeur van een woningcomplex beschoten. In de ruit van de portiek zaten zes kogelgaten. Op straat werden diverse kogelhulzen gevonden.

Vorige week werd er opnieuw in de straat geschoten. Dit keer was een woning doelwit. In de straat werden twee knallen gehoord. Een aantal bewoners zagen een jongeman bij iemand achterop een scooter stappen en wegrijden.

Ook brandde er in de nacht van 14 maart een auto uit in de straat. Het vuur kon snel worden geblust, maar het voertuig raakte wel total loss. Volgens een getuige zou de eigenaar van de auto in hetzelfde complex wonen als dat op 6 maart was beschoten.

Of de incidenten met elkaar te maken hebben, wordt nog onderzocht. De camera's blijven in ieder geval voor een periode van een maand in de straat hangen.