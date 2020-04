Taxi's die tijdelijk onverzekerd zijn vanwege de coronacrisis, mogen gratis gestald worden in parkeergarages van de gemeente, zo heeft het stadsbestuur donderdag laten weten in een brief aan de gemeenteraad.

Taxichauffeurs betalen maandelijks hoge verzekeringspremies (dit bedrag kan oplopen tot 600 euro). Als ze hun taxi schorsen dan vervalt dat bedrag, maar er mag dan ook niet meer aan de openbare weg geparkeerd worden.

"Om taxichauffeurs tegemoet te komen tijdens de coronacrisis, willen wij ze de mogelijkheid bieden om het geschorste voertuig kosteloos te stallen in de gemeentelijke parkeergarages voor de duur van tenminste drie maanden", meldt het stadsbestuur. De gemeente verwacht dat er in die tijd nog genoeg plek is in de garages.

Ruim een week geleden namen agenten nog ruim zeventig aan de openbare weg geparkeerde geschorste taxi's in beslag in het Westelijk Havengebied. De chauffeurs van deze auto's kregen een boete en ze moesten hun auto's weer op komen halen. DENK stelde daarom vragen aan PvdA-wethouder Sharon Dijksma. Zij vertelde toen dat er over een oplossing werd nagedacht.

Ook probeert het stadsbestuur de taxichauffeurs op andere manieren te helpen. Zo hoeven ze voor het gebruik van de taxistandplaats bij het Centraal Station geen geld meer te betalen en is er uitstel van betaling voor een aantal leges.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.