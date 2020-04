De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor het belagen van een homostel in het Amsterdamse stadsdeel Oost. Het gaat om een twintigjarige jongen uit de stad. Eerder meldde een vijftienjarige jongen zich al op het bureau.

De tweede verdachte werd op Koningsdag door agenten herkend in het stadsdeel. Hij is daarop aangehouden en zit vast. De andere jongen is ook nog verdachte, maar zit in afwachting van zijn proces niet meer vast.

De confrontatie tussen het stel en een groep jongens vond plaats op Eerste Paasdag in de Molukkenstraat. Het stel liep hand in hand op straat toen ze de groep passeerden om boodschappen te doen. De twee werden uitgescholden en bespuugd.

Na het incident verscheen op internet een interview van vlogger Youness Ouaali met de vijftienjarige jongen die op de beelden te zien was. De jongen gaf toe dat hij het stel had uitgescholden, maar zei dat de mannen eerst een opmerking hadden gemaakt over moslims. Het stel ontkent dat.

Het onderzoek naar de confrontatie loopt nog. De recherche is nog specifiek op zoek naar de bestuurder van een rode Vespa-snorscooter, die bij het incident betrokken was.