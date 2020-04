De Amsterdam City Swim gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. De jaarlijkse zwemtocht door de grachten, waarbij geld wordt opgehaald voor ALS, zou op 6 september worden gehouden. De organisatie werkt inmiddels aan een alternatief.

Er kan bij het evenement niet voldaan worden aan de maatregel om voldoende afstand te houden. "Daarom stellen wij de veiligheid van onze deelnemers voorop", zegt bestuursvoorzitter Nathalie Michielsens-Grasso.

"Via onze website hebben al meer dan vierhonderd zwemmers zich ingeschreven. Zij hebben samen bijna 40.000 euro opgehaald en daar zijn we ongelooflijk trots op. Voor al deze zwemmers is het heel jammer dat het dit jaar niet doorgaat, maar het is bovenal heel triest voor alle mensen die aan ALS lijden."

Omdat de organisatie de ALS-patiënten juist in deze tijd niet de kou wil laten staan, wordt er gewerkt aan een alternatief online. "Zo willen we straks toch iets moois neerzetten en ook dit jaar zoveel mogelijk geld ophalen. Binnenkort brengen we meer naar buiten over de precieze vorm daarvan", aldus Michielsens-Grasso.

Twee jaar geleden werd de zwemtocht op het laatste moment afgeblazen vanwege de slechte waterkwaliteit. Het parcours werd toen te voet afgelegd. De afgelopen jaren werd met de Amsterdam City Swim meer dan 13 miljoen euro opgehaald voor de spierziekte.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.