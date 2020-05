Clubs en poppodia blijven vooralsnog tot 1 september gesloten, dat blijkt uit de aangepaste noodverordening van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Wel denkt de sector na over heropening volgens de anderhalvemetersamenleving.

Nachtclubs en poppodia waren tot nu toe in afwachting van een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen per 20 mei.

In de aangepaste noodverordening staat echter nog weinig goed nieuws voor de sector. In de noodverordening vallen feesten en concerten in clubs en poppodia onder de evenementen, die nog tot 1 september verboden zijn.

Burgemeester Halsema, die tevens voorzitter van de veiligheidsregio is, plaatst bij monde van een woordvoerder wel een kanttekening bij die datum. "De maatregelen worden periodiek door het Rijk geëvalueerd op basis van de actuele situatie. Daarnaast heeft het Rijk alle sectoren opgeroepen om plannen voor heropening te maken waarbij invulling wordt gegeven aan de vereisten die horen bij de anderhalvemetersamenleving."

"Die oproep geldt ook voor de clubs en poppodia. Advies aan de sector is dan ook om in overleg met het Rijk te praten over heropening, onder voorwaarden, voor 1 september", aldus Halsema.

