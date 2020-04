Buurtsportaanbieders gaan sportactiviteiten aanbieden aan kwetsbare jongeren in Amsterdam om verveling, overlast en criminaliteit in de stad tegen te gaan. Daarnaast heeft het Amsterdamse college sportverenigingen in de stad gevraagd om buitenactiviteiten op te starten voor de jeugd.

Het college stimuleert deze initiatieven naar aanleiding van de openstelling van sportfaciliteiten voor de jeugd. Sinds woensdag mogen kinderen tot achttien jaar weer georganiseerd en onder begeleiding buiten sporten, maakte het kabinet vorige week bekend. Kinderen tussen de dertien en achttien jaar moeten hierbij wel 1,5 meter afstand houden.

Volgens wethouder Simone Kukenheim is het heel belangrijk dat de jeugd weer naar buiten kan om te sporten. Kukenheim doelt daarbij niet alleen op kinderen die al zijn aangesloten bij een sportvereniging, maar juist ook op kinderen die dat niet zijn.

De bedoeling is dat de georganiseerde sportinitiatieven terechtkomen bij kwetsbare kinderen. Het college doelt hiermee op kinderen met een onveilige thuissituatie. Deze kinderen kunnen in samenwerking met de buurtsportaanbieder op verschillende manieren worden doorverwezen naar de sportactiviteiten, bijvoorbeeld door het Ouder- en Kindteam (OKT) of de GGD.

Het Amsterdamse college heeft daarnaast sportverenigingen in de stad gevraagd om hun terreinen ook open te stellen voor kinderen die geen lid van de vereniging zijn. De gemeente is bereid om de clubs hiervoor te ondersteunen.