De politie heeft zes tips gekregen naar aanleiding van de beelden die dinsdag werden vrijgegeven van de verdachte van het dodelijke schietincident dat op 18 mei 2019 plaatsvond bij parkeergarage The Bank in Amsterdam.

De beelden werden dinsdagavond uitgezonden in het programma Opsporing Verzocht. Een woordvoerder van de politie meldt woensdagmiddag dat er zes tips naar aanleiding van de uitzending zijn binnengekomen. De politie verwacht de komende dagen nog meer tips te ontvangen.

De vermoedelijke dader is de twintigjarige Erxinio Luntungan uit Amsterdam. Hij zou de 24-jarige Orpheo Gefferie uit Almere om het leven hebben gebracht bij een ruzie in parkeergarage The Bank in Amsterdam.

Het schietincident vond plaats in de nacht van 17 op 18 mei 2019. In de parkeergarage ontstond rond 4.00 uur een opstootje tussen meerdere mensen die eerder die nacht uit waren geweest. Luntungan zou Gefferie hebben aangevlogen en neergeschoten.

Gefferie overleefde het schot in eerste instantie, maar overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Luntungan kon ontkomen en is al bijna een jaar op vrije voeten. Hij staat daarom sinds dinsdag op de Nationale Opsporingslijst. De politie houdt er rekening mee dat hij hulp krijgt van zijn omgeving.