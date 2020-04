De drijvende evenementenlocatie Undercurrent aan de Papaverweg is woensdagochtend door een boot via het IJ verplaatst naar de nieuwe locatie op de Tt. Vasumweg.

De evenementenlocatie moest vanwege de bouw van woningen vertrekken. Dankzij een clausule kon het contract dat eigenlijk tot 2023 liep eerder worden opgezegd. Volgens manager Raymond Kappert heeft de gemeente de opzegging "keurig afgehandeld".

Daarnaast heeft de gemeente meegewerkt bij de zoektocht naar een nieuwe plek. De evenementenlocatie verplaatst nu naar de Tt. Vasumweg, waar het drijvende pand twee jaar mag blijven liggen.

Woensdagochtend werd het pand met behulp van een boot verplaatst naar de nieuwe locatie. De boot trok het drijvende pand over het IJ richting de Tt. Vasumstraat.

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus kunnen er de komende tijd geen evenementen plaatsvinden.

Kappert denkt er daarom aan om een pop-uprestaurant te beginnen. "We hebben een heel groot voordeel en dat is dat we een enorm oppervlak hebben. Dus met die 1,5 meter komt het wel goed. En het is overzichtelijk. Dus ik voorzie dat daar wel ruimte in zit."