De gemeente Amsterdam moet de opzegbrieven aan 41 marktkooplieden van het Waterlooplein intrekken, anders volgt er een gerechtelijke procedure. Dat schrijft vakbond FNV Zelfstandigen woensdag in een brief aan de gemeente.

De kooplieden hebben van de gemeente te horen gekregen dat ze hun opslagruimtes op het plein kwijtraken, omdat het plein wordt heringericht.

De gemeente wil meer groen, kleinere marktkraampjes en minder opslagboxen waar marktkooplieden hun waar in kunnen stallen. Om dat laatste te bewerkstelligen werden in december alle private contracten van de bestaande opslagruimten opgezegd, schrijft FNV in een persbericht.

"Dat sloeg als een bom in bij de marktkooplieden, die zich bij ons hebben verenigd", aldus Henk van der Schaft van FNV. "Hun hele inkomen en bestaan stond daarmee in één klap op losse schroeven. Het is een grove schande dat zij vervolgens ook nog onder druk werden gezet om te tekenen zodat ze een paar maanden langer mochten blijven, zonder enige rechten en compensatie."

Volgens de vakbond was het voor de marktkooplieden onduidelijk hoe ze bezwaar konden maken tegen de brieven. Als de gemeente de brieven niet voor 6 mei heeft ingetrokken, stapt FNV Zelfstandigen naar de rechter.