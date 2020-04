In een winkel aan de Overtoom in Amsterdam-West is woensdagochtend brand uitgebroken. De brandweer is met een groot aantal brandweerwagens uitgerukt en enkele woningen zijn ontruimd.

De brand ontstond rond 11.45 uur. Volgens de eerste meldingen zou het vuur zijn ontstaan in de meterkast. Al snel gaf de brandweer via Twitter aan dat de brand onder controle is.

De woningen die boven de winkel liggen, zijn ontruimd. De brandweer meldt dat er geen gewonden zijn gevallen.