De brandweer heeft woensdag rond metrostation Burgemeester de Vlugtlaan in Amsterdam een groot gebied afgezet omdat er bij werkzaamheden aan de tramrails een gasleiding is geraakt. Hierdoor is het verkeer gestremd geraakt.

Door de afzetting kan het verkeer tijdelijk niet verder rijden. Bus 21 en tram 7 rijden om.

Het is niet duidelijk hoe lang het gebied afgezet blijft. Er zijn monteurs onderweg om de gebroken leiding te maken.