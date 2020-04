De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau020 beelden gedeeld van een ram- en plofkraak die in de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 februari plaatsvond op het Osdorpplein in Amsterdam Nieuw-West.

Op de beelden is te zien hoe een scooter die nacht rond 2.45 uur komt aanrijden bij de Albert Heijn XL aan het Osdorpplein. De scooterrijder gedraagt zich nogal vreemd voor de pui van de supermarkt.

Even later komt er een gele Fiat Panda aanrijden die de pui probeert te rammen. In eerste instantie mislukt dit, maar even later lukt het de bestuurder alsnog binnen te komen.

Vervolgens is te zien hoe een wat tengere persoon iets in de geldautomaat propt en relatief dicht bij de automaat blijft staan terwijl een explosief ontploft. De politie gaat ervan uit dat de man niet ongedeerd is gebleven bij de explosie.

Op de beelden is verder te zien dat de verdachten geen buit maken, maar wegvluchten. Later blijkt dat een tweede explosief niet is afgegaan. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft dat explosief opgeruimd.

De politie hoopt aan de hand van de beelden getuigen te spreken die meer over het voorval weten.