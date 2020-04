In een woning aan de Dick Greinerstraat in Amsterdam-Oost is dinsdagavond brand uitgebroken. De brandweer heeft zes mensen gered uit de woning. Een van hen is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het vuur brak iets voor 19.00 uur uit. De zes mensen in de woning zaten ingesloten vanwege rookontwikkeling.

De brandweer heeft vijf van de zes personen via het trappengat naar buiten geleid. Eén persoon is via het raam uit de brandende woning gehaald. Ook zijn meerdere huisdieren gered.

Eén persoon is naar het ziekenhuis vervoerd vanwege het inademen van rook. Het is niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De politie doet onderzoek naar de toedracht.