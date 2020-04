Het televisieprogramma Opsporing Verzocht heeft dinsdagavond beelden getoond van de dodelijke schietpartij die op 18 mei 2019 plaatsvond bij parkeergarage The Bank in Amsterdam. De 24-jarige Orpheo Gefferie uit Almere kwam hierbij om het leven.

De vermoedelijke dader is de twintigjarige Amsterdammer Erxinio Luntungan. Naar hem wordt nog gezocht. De gouden tip die leidt naar zijn aanhouding wordt beloond met 10.000 euro.

Het slachtoffer en zijn vrienden kwamen in de nacht van 17 op 18 mei rond 4.00 uur de parkeergarage binnen na een avond uit in het centrum van Amsterdam. Iets later kwam ook Luntungan de parkeergarage binnen met vrienden.

Bij de parkeerautomaten was het inmiddels erg druk vanwege het uitgaanspubliek dat op het punt stond om naar huis te gaan. In de drukte ontstond door onbekende reden een opstootje.

De ruziënde massa verplaatste zich een paar keer, waarna Luntungan Gefferie aanvloog en hem van dichtbij neerschoot. Luntungan wist te ontkomen.

Gefferie leefde nog toen in de garage begonnen werd met hulpverlening, maar de hulp mocht niet meer baten. Rond 8.00 uur overleed hij in het ziekenhuis.

Luntungan staat sinds dinsdag op de Nationale Opsporingslijst. De Amsterdammer is nu al bijna een jaar op de vlucht. De politie houdt er rekening mee dat hij hulp krijgt van zijn omgeving.

Mensen die meer weten over Luntungan of zijn verblijfplaats worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie.