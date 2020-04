De politie besteedt dinsdagavond in Opsporing Verzocht aandacht aan het fatale schietincident in een parkeergarage nabij het Rembrandtplein in Amsterdam op 18 mei 2019, waarbij een 25-jarige man uit Almere om het leven kwam. De vermoedelijke schutter, Erxinio L., is nog steeds voortvluchtig.

In het programma worden de eerste beelden getoond van een bewakingscamera in de buurt van het incident.

De gewonde man werd nog door hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed diezelfde dag. Invallen op meerdere locaties hebben niet geleid tot de aanhouding van de verdachte. Het onderzoek naar de verblijfplaats van deze verdachte is volgens de politie nog altijd "in volle gang".

De politie hield kort na het incident al vier personen aan. Dat zijn drie mannen (24, 21, 20) uit Amsterdam en een vrouw (22) uit Diemen. Zij zijn allen heengezonden, maar nog altijd verdachten.

L. zou kleding hebben verbrand

De recherche heeft informatie binnengekregen waaruit blijkt dat L. vlak na het schietincident zijn kleding zou hebben verbrand. Het is niet bekend wat voor kleding hij op dit moment draagt.

Het onderzoeksteam roept getuigen op om zich te melden.