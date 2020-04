Burgemeester Femke Halsema is tevreden over de manier waarop Koningsdag 2020 werd gevierd in Amsterdam ten tijde van de coronacrisis. Ze hoopt dat "het volgend jaar weer losgaat en de stad weer massaal oranje kleurt".

"We hebben met elkaar een unieke Koningsdag beleefd", stelt de burgemeester, die sprak van een geslaagde editie. "Veel mensen bleven thuis, in de stad was de sfeer gezellig en goed"

Halsema zegt daarom trots te zijn op alle Amsterdammers en deelt een extra compliment uit aan de politie en handhaving. "Zij zorgden voor gepaste afstand in parken en op pleinen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.