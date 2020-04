Op de Noordermarkt in Amsterdam heeft de politie maandag ingegrepen omdat niet iedereen zich aan de coronamaatregelen hield.

Door het mooie weer werd het in de loop van de middag steeds drukker op de Noordermarkt. Reden voor de politie om in te grijpen, aangezien het niet duidelijk was of de 1,5 meter afstand wel gewaarborgd kon worden.

De omstanders, van wie sommigen een biertje dronken of in het oranje waren gekleed, werden gemaand om zich te verspreiden. Agenten brachten die boodschap met een megafoon vanuit de auto.

Een woordvoerder van de politie kon maandagmiddag niet zeggen of er meerdere incidenten waren geweest in Amsterdam en of er boetes waren uitgedeeld. Waarschijnlijk komt daarover aan het eind van de dag meer duidelijkheid.