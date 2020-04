Een 34-jarige man die zondagochtend is opgepakt na een steekpartij in het Amsterdamse stadsdeel Noord is overleden.

De man is na zijn arrestatie overgebracht naar een cellencomplex, waar hij vervolgens onwel werd. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd en overleed daar in de nacht van zondag op maandag.

Bij de steekpartij in een woning aan de Kometensingel in Tuindorp Oostzaan raakte een 73-jarige vrouw gewond. Buurtbewoners hoorden het slachtoffer om hulp roepen en belden de politie. Vermoedelijk ging het om problemen in de relationele sfeer.

De vrouw werd na het incident met spoed overbracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe zij er nu aan toe is.

De Rijksrecherche is naar aanleiding van de dood van de arrestant gestart met een onderzoek. In de tussentijd worden geen nadere mededelingen gedaan.