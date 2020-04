Het moest dit jaar zonder luid gejuich van een volle Westerstraat, maar de enorme koningsdagversiering van café De Blaffende Vis is weer onthuld. Dat gebeurde online in de nacht van zondag op maandag.

Om de traditionele onthulling toch op een bepaalde manier door te kunnen laten gaan, werd het jaarlijks aftelmoment tijdens Koningsnacht naar de website van het Amsterdamse café verplaatst. Daar was een aftelklok te zien en om klokslag 00.00 uur verscheen een filmpje online met de digitale gevelversiering.

In het filmpje staan koning staan Willem-Alexander en koningin Máxima in de schijnwerpers. Onder het nummer Don't Stand So Close To Me van The Police bewegen ze uit elkaar en verschijnt er tussen hen in een meetlat met daarop 'Alexanderhalvemeter'.

Verder roept De Blaffende Vis de digitale bezoeker op een virtueel biertje te bestellen. De opbrengst wordt gedoneerd aan het Rode Kruis om de meest kwetsbare Amsterdammers te helpen.

