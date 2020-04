In een woning aan de Kometensingel in Tuindorp Oostzaan is zondagochtend een gewonde vrouw aangetroffen. Buurtbewoners belden de politie nadat zij het slachtoffer om hulp hoorden roepen.

De hulpdiensten werden rond 10.10 uur gealarmeerd. Meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse. De vrouw is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

In een woning is daarna een 35-jarige man aangehouden. De politie vermoedt dat de aanleiding in de relationele sfeer ligt.