Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag op de A10 tegen een zogenoemde rimpelbuisobstakelbeveiliger (RIMOB) gereden. Bij een blaastest bleek dat hij teveel alcohol op had.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Knooppunt Amstel, schrijft de Landelijke Eenheid Noordwest op Facebook.

De bestuurder verklaarde dat hij met 100 kilometer per uur op de cruisecontrol zou hebben gereden en dat hij in slaap was gevallen.

De agenten hebben uit voorzorg een ambulance laten komen, die de man meenam naar het ziekenhuis. Daar is ook bloed van hem afgenomen voor verdere controle op het alcoholgebruik.

Een rimpelbuisobstakelbeveiliger is ervoor gemaakt om obstakels, zoals pilaren van bruggen of bebording, te beschermen. De constructie deukt in zodat de schade, enigszins, beperkt blijkt. Volgens de politie is de schade zo'n 40 duizend euro en zal deze worden verhaald op de bestuurder.