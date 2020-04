De politie heeft in opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die maandagavond 6 april een explosie veroorzaakte op een parkeerplaats aan de Midscheeps in Amsterdam-Noord.

Die avond brandden rond 23.00 uur drie auto's volledig uit. Een buurtbewoner meldde dat hij de vermoedelijke verdachte had zien weglopen nadat het vuur was ontstaan.

Ook kreeg de politie camerabeelden in handen van een oplettende omwonende die besloot te filmen toen hij een verdachte man in de buurt zag rondlopen. Even later ontstond de explosie.

Op beelden is te zien hoe een onbekende man zich tussen de auto's op de parkeerplaats manoeuvreert. Bij een van de voertuigen blijft hij staan. Even later is er een vlam en vervolgens een harde explosie te zien.

Omdat de verdachte moeilijk te herkennen is op de beelden, roept de politie mensen op om uit te kijken naar personen met brandwonden of kleding die brandschade heeft. "Waarschijnlijk heeft de man in de buurt van de explosie gestaan en het kan heel goed zijn dat dit brandwonden of andere schade heeft veroorzaakt", aldus Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Verder vraagt de politie om mensen die meer over het incident weten zich te melden.