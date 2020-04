Burgemeester Femke Halsema snapt dat veel ondernemers zich ernstige zorgen maken over hun toekomst. Ze is in gesprek met hen, maar geeft aan nog weinig toezeggingen te kunnen doen omdat ook de gemeente gebonden is aan de maatregelen van het kabinet.

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven waarschuwden eerder deze week voor een kaalslag in de stad. Volgens hen zullen veel, met name winkels en horeca, failliet gaan door de coronacrisis. Hierdoor verdwijnen er 50.000 banen in de stad.

"We hebben het gevoel dat de echte boodschap, dat het echt heel slecht gaat, dat die nog steeds niet echt is aangekomen bij de politiek", aldus Willem Koster van de ondernemersvereniging Amsterdam City.

Volgens Halsema is dat besef er wel degelijk, maar moet de stad tegelijkertijd de coronamaatregelen van het kabinet heel serieus nemen. "Men moet zich heel goed realiseren dat de gezondheid voorop staat, en wij als stad ook niet om de noodzaak heen kunnen dat er geen mensen besmet mogen worden."

"Daarnaast zullen wij zo veel mogelijk kijken wat we kunnen doen voor mensen die arm worden, die afhankelijk raken van uitkeringen en ondernemers die bedreigd worden met faillissement", vervolgt Halsema in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester.

Amsterdam kijkt wel naar anderhalvemetersamenleving

Halsema is in gesprek met ondernemers om te kijken hoe de toekomstige anderhalvemetersamenleving in de stad vorm kan krijgen.

Sommige horeca-eigenaren stellen voor om meer terrasruimte op de stoep of een plein mogelijk te maken, zodat ze meer klanten kwijt kunnen als iedereen afstand moet houden.

"We zullen als gemeente de komende maanden kijken hoe wij zo veel mogelijk openbare ruimte kunnen maken voor wandelaars, voor fietsers, maar natuurlijk ook of er voor ondernemers iets aan te doen is, maar we zitten in een krappe stad", aldus Halsema.

