De politie heeft dinsdag en donderdag twee personen aangehouden in het onderzoek naar het dodelijke schietincident dat woensdagavond 6 februari 2019 plaatsvond op de George Sliekerkade in Amsterdam Oost, waarbij de 43-jarige oud-profvoetballer Yassine Abdellaoui gewond raakte.

Het gaat om twee mannen, een van 19 jaar uit Amsterdam en een van 22 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. In het belang van het onderzoek geeft de politie geen verdere informatie vrij over de verdachten en hun rol bij het incident.

De politie meldt verder dat het onderzoek onverminderd wordt voortgezet. Getuigen worden nog steeds opgeroepen om zich te melden.